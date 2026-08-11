Zehnde a Aktie 27653461 / CH0276534614
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11.08.2026 10:02:37
SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zehnder A-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Zehnder A-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Am 11.08.2021 wurden Zehnder A-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 102.40 CHF. Bei einem Zehnder A-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 97.656 Zehnder A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’845.70 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Anteils am 10.08.2026 auf 70.10 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 31.54 Prozent.
Der Marktwert von Zehnder A betrug jüngst 784.38 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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