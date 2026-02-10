Zehnde a Aktie 27653461 / CH0276534614
|Lukrative Zehnder A-Investition?
|
10.02.2026 10:02:14
SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zehnder A von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Zehnder A-Aktien verdienen können.
Am 10.02.2025 wurde das Zehnder A-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Zehnder A-Anteile bei 47.25 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.116 Zehnder A-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 09.02.2026 auf 88.90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 188.15 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 88.15 Prozent gesteigert.
Zehnder A war somit zuletzt am Markt 977.86 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Zehnder AG (A)
