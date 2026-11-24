Vor 3 Jahren wurde das Zehnder A-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 47.65 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Zehnder A-Aktie investierten, hätten nun 209.864 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 74.10 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 15’550.89 CHF wert. Mit einer Performance von +55.51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Zehnder A-Wert an der Börse wurde auf 802.62 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch