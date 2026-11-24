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24.11.2026 10:02:13
SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zehnder A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Zehnder A-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurde das Zehnder A-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 47.65 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Zehnder A-Aktie investierten, hätten nun 209.864 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 74.10 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 15’550.89 CHF wert. Mit einer Performance von +55.51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Zehnder A-Wert an der Börse wurde auf 802.62 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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