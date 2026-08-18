Zehnde a Aktie 27653461 / CH0276534614
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18.08.2026 10:02:13
SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zehnder A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Zehnder A-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurde das Zehnder A-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 36.60 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 2.732 Zehnder A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 200.82 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Anteils am 17.08.2026 auf 73.50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +100.82 Prozent.
Der Zehnder A-Wert an der Börse wurde auf 815.18 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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