SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ypsomed-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden Ypsomed-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 405.00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Ypsomed-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.247 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 384.80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 95.01 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 4.99 Prozent verringert.

Ypsomed wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.73 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch