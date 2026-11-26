Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Ypsomed-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 185.53 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Ypsomed-Aktie investiert, befänden sich nun 53.901 Ypsomed-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 23’619.26 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 438.20 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 136.19 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Ypsomed eine Marktkapitalisierung von 5.38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch