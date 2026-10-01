SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das Ypsomed-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 194.82 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Ypsomed-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.513 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Ypsomed-Papiers auf 366.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 187.86 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 87.86 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Ypsomed einen Börsenwert von 4.39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch