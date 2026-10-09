SPI-Titel Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Xlife Sciences-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden Xlife Sciences-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 40.00 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 250.000 Xlife Sciences-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Xlife Sciences-Aktie auf 9.90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’475.00 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 75.25 Prozent eingebüsst.

Xlife Sciences markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 56.46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch