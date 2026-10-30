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|Xlife Sciences-Investment im Blick
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30.10.2026 10:02:13
SPI-Titel Xlife Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xlife Sciences von vor einem Jahr verloren
Anleger, die vor Jahren in Xlife Sciences-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Die Xlife Sciences-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Xlife Sciences-Aktie an diesem Tag bei 20.00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Xlife Sciences-Aktie investierten, hätten nun 500.000 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 8.82 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’410.00 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 55.90 Prozent vermindert.
Xlife Sciences wurde am Markt mit 50.85 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Xlife Sciences am 30.10.2026
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