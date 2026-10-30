SPI-Titel Xlife Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xlife Sciences von vor einem Jahr verloren

Die Xlife Sciences-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Xlife Sciences-Aktie an diesem Tag bei 20.00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Xlife Sciences-Aktie investierten, hätten nun 500.000 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 8.82 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’410.00 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 55.90 Prozent vermindert.

Xlife Sciences wurde am Markt mit 50.85 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch