SPI-Titel Xlife Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Xlife Sciences-Investment von vor 3 Jahren verloren

Am 11.09.2023 wurden Xlife Sciences-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Xlife Sciences-Anteile bei 41.00 CHF. Bei einem Xlife Sciences-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24.390 Xlife Sciences-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 336.59 CHF, da sich der Wert eines Xlife Sciences-Papiers am 10.09.2026 auf 13.80 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 66.34 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Xlife Sciences einen Börsenwert von 84.82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch