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Xlife Sciences Aktie 46192960 / CH0461929603

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Rentable Xlife Sciences-Anlage? 11.09.2026 10:02:23

SPI-Titel Xlife Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Xlife Sciences-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Xlife Sciences eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Xlife Sciences
13.60 CHF -0.41%
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Am 11.09.2023 wurden Xlife Sciences-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Xlife Sciences-Anteile bei 41.00 CHF. Bei einem Xlife Sciences-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24.390 Xlife Sciences-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 336.59 CHF, da sich der Wert eines Xlife Sciences-Papiers am 10.09.2026 auf 13.80 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 66.34 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Xlife Sciences einen Börsenwert von 84.82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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Short 14’685.60 13.81 SJBE8U
Short 15’232.39 8.89 S8UB1U
SMI-Kurs: 13’775.27 11.09.2026 17:30:17
Long 13’283.23 19.77 S1BR8U
Long 12’951.84 13.60 SA2BCU
Long 12’405.16 8.84 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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