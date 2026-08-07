Xlife Sciences Aktie 46192960 / CH0461929603
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07.08.2026 10:02:29
SPI-Titel Xlife Sciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Xlife Sciences von vor einem Jahr gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Xlife Sciences-Investment gewesen.
Am 07.08.2025 wurde das Xlife Sciences-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 21.40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Xlife Sciences-Aktie investiert hätte, hätte er nun 467.290 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.08.2026 7’523.36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16.10 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 24.77 Prozent vermindert.
Xlife Sciences wurde am Markt mit 92.80 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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