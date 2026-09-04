SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel Verlust hätte ein Warteck Invest-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Warteck Invest-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Warteck Invest-Papier an diesem Tag bei 1’985.00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Warteck Invest-Aktie investierten, hätten nun 0.504 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 1’920.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 967.25 CHF wert. Mit einer Performance von -3.27 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Warteck Invest-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 595.61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch