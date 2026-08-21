SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel hätte eine Investition in Warteck Invest von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurden Warteck Invest-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2’430.00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Warteck Invest-Aktie investierten, hätten nun 4.115 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’860.08 CHF, da sich der Wert einer Warteck Invest-Aktie am 20.08.2026 auf 1’910.00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 21.40 Prozent.

Insgesamt war Warteck Invest zuletzt 592.71 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch