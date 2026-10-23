SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Warteck Invest von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 23.10.2016 wurden Warteck Invest-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Warteck Invest-Anteile letztlich bei 1’804.35 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Warteck Invest-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.542 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’585.52 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Anteils am 22.10.2026 auf 1’910.00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +5.86 Prozent.

Der Börsenwert von Warteck Invest belief sich zuletzt auf 590.33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch