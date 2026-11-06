SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Warteck Invest von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Warteck Invest-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Warteck Invest-Aktie betrug an diesem Tag 1’930.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Warteck Invest-Aktie investiert, befänden sich nun 0.518 Warteck Invest-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’012.95 CHF, da sich der Wert einer Warteck Invest-Aktie am 05.11.2026 auf 1’955.00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1.30 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Warteck Invest bezifferte sich zuletzt auf 604.83 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch