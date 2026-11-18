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18.11.2026 10:02:06
SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walliser Kantonalbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Walliser Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 18.11.2023 wurden Walliser Kantonalbank-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 108.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Walliser Kantonalbank-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.922 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Walliser Kantonalbank-Papiere wären am 17.11.2026 149.77 CHF wert, da der Schlussstand 162.50 CHF betrug. Mit einer Performance von +49.77 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Walliser Kantonalbank betrug jüngst 2.57 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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