SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walliser Kantonalbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Walliser Kantonalbank-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Walliser Kantonalbank-Aktie bei 113.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.885 Walliser Kantonalbank-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Walliser Kantonalbank-Aktie auf 158.50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140.27 CHF wert. Damit wäre die Investition um 40.27 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Walliser Kantonalbank zuletzt 2.48 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch