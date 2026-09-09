Walliser Kantonalbank Aktie 30595120 / CH0305951201
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|Rentable Walliser Kantonalbank-Investition?
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09.09.2026 10:02:26
SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Walliser Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Walliser Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Walliser Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 76.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 131.579 Walliser Kantonalbank-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Walliser Kantonalbank-Papiers auf 159.50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’986.84 CHF wert. Aus 10’000 CHF wurden somit 20’986.84 CHF, was einer positiven Performance von 109.87 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Walliser Kantonalbank belief sich jüngst auf 2.52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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