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|Lohnendes Walliser Kantonalbank-Investment?
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11.11.2026 10:02:29
SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walliser Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Walliser Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Walliser Kantonalbank-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Walliser Kantonalbank-Anteile bei 129.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in Walliser Kantonalbank-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 77.519 Walliser Kantonalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 164.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’713.18 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27.13 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Walliser Kantonalbank einen Börsenwert von 2.57 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Walliser Kantonalbank
Analysen zu Walliser Kantonalbank
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Walliser Kantonalbank am 11.11.2026
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