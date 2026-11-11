SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walliser Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Walliser Kantonalbank-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Walliser Kantonalbank-Anteile bei 129.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in Walliser Kantonalbank-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 77.519 Walliser Kantonalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 164.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’713.18 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27.13 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Walliser Kantonalbank einen Börsenwert von 2.57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch