SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walliser Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 23.09.2023 wurde die Walliser Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 114.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Walliser Kantonalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8.772 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 162.50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’425.44 CHF wert. Damit wäre die Investition um 42.54 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Walliser Kantonalbank bezifferte sich zuletzt auf 2.56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch