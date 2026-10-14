SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Walliser Kantonalbank-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 129.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 7.752 Walliser Kantonalbank-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (168.50 CHF), wäre das Investment nun 1’306.20 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 30.62 Prozent vermehrt.

Walliser Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch