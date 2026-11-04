SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die Walliser Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Walliser Kantonalbank-Papiers betrug an diesem Tag 74.60 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 13.405 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 164.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 2’198.39 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 119.84 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Walliser Kantonalbank betrug jüngst 2.60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch