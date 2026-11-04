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04.11.2026 10:02:12
SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Walliser Kantonalbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde die Walliser Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Walliser Kantonalbank-Papiers betrug an diesem Tag 74.60 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 13.405 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 164.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 2’198.39 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 119.84 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Walliser Kantonalbank betrug jüngst 2.60 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
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Nachrichten zu Walliser Kantonalbank
Analysen zu Walliser Kantonalbank
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Walliser Kantonalbank am 04.11.2026
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