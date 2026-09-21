SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in VZ von vor einem Jahr bedeutet

Die VZ-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das VZ-Papier letztlich bei 167.20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die VZ-Aktie investiert hätte, hätte er nun 59.809 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.09.2026 9’868.42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 165.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1.32 Prozent verringert.

VZ erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch