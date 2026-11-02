SPI-Titel VZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in VZ von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der VZ-Aktie statt. Zum Handelsende stand das VZ-Papier an diesem Tag bei 92.20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 108.460 VZ-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2026 18’329.72 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 169.00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 83.30 Prozent gleich.

Der Börsenwert von VZ belief sich jüngst auf 6.65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch