SPI-Titel VZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in VZ von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die VZ-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 90.70 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11.025 VZ-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 1’733.19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 157.20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +73.32 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von VZ belief sich zuletzt auf 6.20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch