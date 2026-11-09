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|Profitables VZ-Investment?
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09.11.2026 10:02:21
SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren VZ-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit VZ-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die VZ-Aktie an diesem Tag 60.95 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.641 VZ-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 273.67 CHF, da sich der Wert eines VZ-Anteils am 06.11.2026 auf 166.80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 173.67 Prozent gesteigert.
VZ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6.58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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