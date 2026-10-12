SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem VZ-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 56.05 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die VZ-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 178.412 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der VZ-Aktie auf 158.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28’260.48 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 182.60 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von VZ belief sich jüngst auf 6.25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch