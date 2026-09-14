SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit VZ-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 55.15 CHF. Bei einem VZ-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18.132 VZ-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’017.23 CHF, da sich der Wert eines VZ-Anteils am 11.09.2026 auf 166.40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 201.72 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte VZ einen Börsenwert von 6.55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch