Die VP Bank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 103.40 CHF wert. Bei einem VP Bank-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.671 VP Bank-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 98.10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 948.74 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 5.13 Prozent gleich.

Der Börsenwert von VP Bank belief sich zuletzt auf 612.87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch