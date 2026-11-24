Heute vor 10 Jahren wurde das VP Bank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 99.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das VP Bank-Papier investiert hätte, hätte er nun 100.503 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des VP Bank-Papiers auf 94.80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’527.64 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -4.72 Prozent.

Zuletzt verbuchte VP Bank einen Börsenwert von 588.02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch