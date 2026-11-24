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|Lukrative VP Bank-Investition?
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24.11.2026 10:02:13
SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VP Bank von vor 10 Jahren verloren
Wer vor Jahren in VP Bank eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde das VP Bank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 99.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das VP Bank-Papier investiert hätte, hätte er nun 100.503 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des VP Bank-Papiers auf 94.80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’527.64 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -4.72 Prozent.
Zuletzt verbuchte VP Bank einen Börsenwert von 588.02 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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