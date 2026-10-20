SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in VP Bank von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurde das VP Bank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 100.20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.998 VP Bank-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 93.41 CHF, da sich der Wert eines VP Bank-Papiers am 19.10.2026 auf 93.60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 6.59 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für VP Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 586.75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch