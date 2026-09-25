Vontobel Aktie 1233554 / CH0012335540
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25.09.2026 10:02:17
SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vontobel von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Vontobel-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Vontobel-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 81.10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Vontobel-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.330 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (90.70 CHF), wäre das Investment nun 1’118.37 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11.84 Prozent angezogen.
Vontobel wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.18 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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