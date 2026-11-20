Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Vontobel-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 75.85 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Vontobel-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.318 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 120.11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 91.10 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20.11 Prozent angezogen.

Insgesamt war Vontobel zuletzt 5.16 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch