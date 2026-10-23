SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vontobel-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Vontobel-Papier bei 84.40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 118.483 Vontobel-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’651.66 CHF, da sich der Wert einer Vontobel-Aktie am 22.10.2026 auf 89.90 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 6.52 Prozent.

Jüngst verzeichnete Vontobel eine Marktkapitalisierung von 5.08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch