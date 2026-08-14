SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Vontobel-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 60.30 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Vontobel-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16.584 Anteilen. Die gehaltenen Vontobel-Aktien wären am 13.08.2026 1’484.25 CHF wert, da der Schlussstand 89.50 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 48.42 Prozent angewachsen.

Vontobel wurde am Markt mit 4.94 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch