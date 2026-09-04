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Vontobel Aktie 1233554 / CH0012335540

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Vontobel-Investmentbeispiel 04.09.2026 10:02:29

SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Vontobel-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vontobel
91.73 CHF -1.24%
Kaufen Verkaufen

Am 04.09.2016 wurde das Vontobel-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Vontobel-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 47.50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21.053 Vontobel-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 03.09.2026 1’960.00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 93.10 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 96.00 Prozent gesteigert.

Der Vontobel-Wert an der Börse wurde auf 5.30 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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