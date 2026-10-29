SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Villars SA von vor einem Jahr bedeutet

Die Villars SA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Villars SA-Anteile bei 595.00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Villars SA-Aktie investierten, hätten nun 16.807 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Villars SA-Anteile wären am 28.10.2026 9’747.90 CHF wert, da der Schlussstand 580.00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2.52 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Villars SA eine Börsenbewertung in Höhe von 60.46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch