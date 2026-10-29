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|Villars SA-Investition
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29.10.2026 10:02:11
SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Villars SA von vor einem Jahr bedeutet
Investoren, die vor Jahren in Villars SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Die Villars SA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Villars SA-Anteile bei 595.00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Villars SA-Aktie investierten, hätten nun 16.807 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Villars SA-Anteile wären am 28.10.2026 9’747.90 CHF wert, da der Schlussstand 580.00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2.52 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Villars SA eine Börsenbewertung in Höhe von 60.46 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Villars SA
Analysen zu Villars SA
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Villars am 29.10.2026
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