SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Villars SA von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde das Villars SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Villars SA-Anteile betrug an diesem Tag 600.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Villars SA-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.667 Villars SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 580.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 966.67 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 3.33 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Villars SA einen Börsenwert von 60.86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch