SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Villars SA von vor 5 Jahren eingebracht

Das Villars SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 750.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.333 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Villars SA-Aktie auf 580.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 773.33 CHF wert. Mit einer Performance von -22.67 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Villars SA belief sich zuletzt auf 61.10 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch