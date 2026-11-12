|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Anlage
|
12.11.2026 10:02:04
SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Villars SA von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Villars SA-Aktie Investoren gebracht.
Das Villars SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 750.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.333 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Villars SA-Aktie auf 580.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 773.33 CHF wert. Mit einer Performance von -22.67 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Villars SA belief sich zuletzt auf 61.10 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Villars SA
|
09:28
|Verluste in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
12.11.26
|SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Villars SA von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI mittags steigen (finanzen.ch)
|
05.11.26
|SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Villars SA von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
29.10.26
|SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Villars SA von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
22.10.26
|SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Villars SA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beginnt die Freitagssitzung im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Villars SA
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Villars am 12.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsenpräsentieren sich schwächer. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.