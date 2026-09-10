Villars Aktie 260965 / CH0002609656
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10.09.2026 10:02:28
SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Villars SA von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Villars SA-Aktie Investoren gebracht.
Am 10.09.2023 wurde die Villars SA-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Villars SA-Papier bei 680.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Villars SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.471 Villars SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (580.00 CHF), wäre die Investition nun 852.94 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 14.71 Prozent.
Der Börsenwert von Villars SA belief sich jüngst auf 60.57 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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