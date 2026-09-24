Villars Aktie 260965 / CH0002609656
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable Villars SA-Investition?
|
24.09.2026 10:02:04
SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Villars SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Villars SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 24.09.2016 wurde das Villars SA-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Villars SA-Aktie bei 520.00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Villars SA-Aktie investierten, hätten nun 0.192 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 112.50 CHF, da sich der Wert eines Villars SA-Anteils am 23.09.2026 auf 585.00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12.50 Prozent angezogen.
Insgesamt war Villars SA zuletzt 61.38 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Villars SA
|
10:02
|SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Villars SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
17.09.26
|SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Villars SA von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
10.09.26
|SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Villars SA von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.09.26
|SPI aktuell: SPI notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Villars-Aktie verliert: Weniger Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr (AWP)
|
03.09.26
|SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Villars SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
01.09.26
|SIX-Handel: SPI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Börse Zürich in Rot: SPI beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu Villars SA
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheidung: SMI stabil -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während das deutsche Barometer nachgibt. An der Wall Street dürfte es abwärts gehen. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.