SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Villars SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 24.09.2016 wurde das Villars SA-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Villars SA-Aktie bei 520.00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Villars SA-Aktie investierten, hätten nun 0.192 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 112.50 CHF, da sich der Wert eines Villars SA-Anteils am 23.09.2026 auf 585.00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12.50 Prozent angezogen.

Insgesamt war Villars SA zuletzt 61.38 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch