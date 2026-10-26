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|Rentabler Vetropack A-Einstieg?
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26.10.2026 10:02:25
SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vetropack A von vor 5 Jahren angefallen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Vetropack A-Investment verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurde die Vetropack A-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Vetropack A-Papiers betrug an diesem Tag 57.70 CHF. Bei einem Vetropack A-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.733 Vetropack A-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 18.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31.89 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 68.11 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Vetropack A bezifferte sich zuletzt auf 365.08 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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