Vetropack a Aktie 53023559 / CH0530235594
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|Profitables Vetropack A-Investment?
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14.09.2026 10:02:17
SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vetropack A-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Vetropack A-Investment verlieren können.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Vetropack A-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Vetropack A-Aktie bei 23.90 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vetropack A-Aktie investiert, befänden sich nun 4.184 Vetropack A-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.09.2026 90.79 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 21.70 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9.21 Prozent verringert.
Vetropack A war somit zuletzt am Markt 429.82 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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