SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vetropack A von vor 3 Jahren bedeutet

Das Vetropack A-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Vetropack A-Anteile bei 41.65 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 CHF in die Vetropack A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 24.010 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 18.09.2026 475.39 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 19.80 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 52.46 Prozent eingebüsst.

Insgesamt war Vetropack A zuletzt 392.35 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch