Vetropack a Aktie 53023559 / CH0530235594
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31.08.2026 10:02:22
SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Vetropack A-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Die Vetropack A-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 62.50 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Vetropack A-Aktie investierten, hätten nun 16.000 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Vetropack A-Papiers auf 21.70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 347.20 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 65.28 Prozent.
Zuletzt verbuchte Vetropack A einen Börsenwert von 430.09 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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