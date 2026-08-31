SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 5 Jahren eingebracht

Die Vetropack A-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 62.50 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Vetropack A-Aktie investierten, hätten nun 16.000 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Vetropack A-Papiers auf 21.70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 347.20 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 65.28 Prozent.

Zuletzt verbuchte Vetropack A einen Börsenwert von 430.09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch