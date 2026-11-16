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16.11.2026 10:02:16
SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Vetropack A-Aktien gewesen.
Vor 3 Jahren wurden Vetropack A-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 36.80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Vetropack A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.717 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 53.15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 19.56 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 46.85 Prozent abgenommen.
Vetropack A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 388.22 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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