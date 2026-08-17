SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vetropack A-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Vetropack A-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Vetropack A-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 30.00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Vetropack A-Aktie investierten, hätten nun 333.333 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’046.67 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Anteils am 14.08.2026 auf 18.14 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 39.53 Prozent.

Jüngst verzeichnete Vetropack A eine Marktkapitalisierung von 358.92 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch