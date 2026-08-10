SPI-Titel Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vaudoise Versicherungen von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Vaudoise Versicherungen-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Vaudoise Versicherungen-Papier letztlich bei 634.00 CHF. Bei einem Vaudoise Versicherungen-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.773 Vaudoise Versicherungen-Aktien. Die gehaltenen Vaudoise Versicherungen-Aktien wären am 07.08.2026 12’460.57 CHF wert, da der Schlussstand 790.00 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 24.61 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Vaudoise Versicherungen eine Marktkapitalisierung von 2.30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch