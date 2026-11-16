SPI-Titel Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vaudoise Versicherungen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Vaudoise Versicherungen-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 449.00 CHF. Bei einem Vaudoise Versicherungen-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.227 Vaudoise Versicherungen-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.11.2026 1’701.56 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 764.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 70.16 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Vaudoise Versicherungen zuletzt 2.23 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch