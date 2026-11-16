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|Lukratives Vaudoise Versicherungen-Investment?
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16.11.2026 10:02:16
SPI-Titel Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vaudoise Versicherungen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vaudoise Versicherungen-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurde das Vaudoise Versicherungen-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 449.00 CHF. Bei einem Vaudoise Versicherungen-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.227 Vaudoise Versicherungen-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.11.2026 1’701.56 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 764.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 70.16 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Vaudoise Versicherungen zuletzt 2.23 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Vaudoise Versicherungen
Analysen zu Vaudoise Versicherungen
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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