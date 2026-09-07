SPI-Titel VAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VAT-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das VAT-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der VAT-Aktie betrug an diesem Tag 408.80 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 24.462 VAT-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’985.32 CHF, da sich der Wert eines VAT-Anteils am 04.09.2026 auf 612.60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 49.85 Prozent vermehrt.

Am Markt war VAT jüngst 18.36 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch